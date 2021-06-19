Думає, що живе в готелі, – Настя Каменських розповіла, через що свариться з Потапом

Зіркове подружжя Насті Каменських і Потапа здається ідеальним, однак навіть вони сваряться через побутові питання. На диво, співачка обожнює прибирати вдома, натомість репер постійно розкидає свої речі. Як артистка реагує на подібні витівки чоловіка, дізнавайтеся нижче.

У новому інтерв'ю популярна Настя Каменських розкрила деталі буденного, а не зіркового життя. Вона зізналася, що бореться з лінню, наводячи лад у розкішному двоповерховому маєтку під Києвом. Артистка любить перебирати речі та мити посуд.

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"Я обожнюю прибирати свій будинок. Чесно зізнатися, я щоразу біжу зі зйомок чи після справ для того, щоб дібратися додому пошвидше і поприбирати", – ошелешила Настя Каменських.

На відміну від знаменитої дружини, Потап не є поборником чистоти й порядку. Він ігнорує прохання Каменських і розкидає речі, які мусить прибирати вона. На диво, з подібними витівками коханого співачка змирилась.

Я кажу йому: "Льоша, ти міг би мені допомогти і не розкидати все". Льоша думає, що він живе в готелі. Коли я бачу ці штани розкидані, я посміхаюся і розумію, що все одно його люблю,

– поділилась артистка.

За словами Насті Каменських, Потап має й інші погані звички. Він залишає світло ввімкненим по всьому будинку та відкриває всі полиці.

"Одного разу я приїхала після гастролей. Заходжу, всюди з кранів тече вода, всюди світло ввімкнене. Приходжу, кажу: "Сонечко, чому ти так зробив?". Він говорить: "Мені чомусь так страшно без тебе було", – пригадала зірка.

Інтерв'ю Насті Каменських: дивіться відео онлайн

Стосунки Насті Каменських з Потапом