В новом интервью популярная Настя Каменских раскрыла детали обычной, а не звездной жизни. Она призналась, что борется с ленью, наводя порядок в роскошном двухэтажном имении под Киевом. Артистка любит перебирать вещи и мыть посуду.

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"Я обожаю убирать свой дом. Честно признаться, я каждый раз бегу со съемок или после дел для того, чтобы добраться домой побыстрее и убрать", – ошарашила Настя Каменских.

В отличие от знаменитой жены, Потап не является поборником чистоты и порядка. Он игнорирует просьбы Каменских и разбрасывает вещи, которые должна убирать она. На удивление, с подобными выходками любимого певица смирилась.

Я говорю ему: "Леша, ты мог бы мне помочь и не разбрасывать все". Леша думает, что он живет в гостинице. Когда я вижу эти штаны разбросанные, я улыбаюсь и понимаю, что все равно его люблю,

– поделилась артистка.

По словам Насти Каменских, Потап имеет и другие плохие привычки. Он оставляет свет включенным по всему дому и открывает все полки.

"Однажды я приехала после гастролей. Захожу, везде из кранов течет вода, везде свет включен. Прихожу, говорю: "Солнышко, почему ты так сделал?". Он говорит: "Мне почему-то так страшно без тебя было", – вспомнила звезда .

Интервью Насти Каменских: смотрите видео онлайн

Отношения Насти Каменских с Потапом