Відома українська співачка Настя Каменських дала нове інтерв'ю, де відповіла на відверті запитання. Зірка розповіла, що точно ніколи не зробить у стосунках з Потапом.

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Табу Насті Каменських у сімейних стосунках

Знаменитість зізналась, що ніколи не буде брати телефон коханого та читати повідомлення, адже поважає його особистий простір. Таким самим правилом керується і Потап. Настя Каменських наголосила, що стосунки повинні будуватися на взаємній довірі.

Виконавиця додала, що не дозволяє собі писати повідомлення чоловікові, коли відчуває сплеск негативних емоцій. Вона вважає, що краще дочекатися приходу Потапа і поговорить з ним наживо.

Сварки Каменських з Потапом

Настя розповіла, що сварилась з репером тільки на початку їхньої кар'єри: "Наші відносини почалися з лайки – я так не лаялася ніколи ні з ким. Це була ненависть. Ось правду говорять – від ненависті до любові один крок. У мене тоді був юнацький максималізм".

Та зараз артистка та репер вирішують складні ситуації мирно. Подружжя разом обговорює проблеми у спокійному тоні. Вони не дозволяють почуттям перетворитися в конфлікт.

У нас буває легка перепалка, суперечка. Я дуже емоційна, просто Льоша в цей момент перетворюється на воду, щоб гасити цю пожежу,

– розповіла Настя.

Повне інтерв'ю з Настею Каменських: дивіться відео онлайн

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