У новому інтерв'ю популярна Настя Каменських розкрила деталі буденного, а не зіркового життя. Вона зізналася, що бореться з лінню, наводячи лад у розкішному двоповерховому маєтку під Києвом. Артистка любить перебирати речі та мити посуд.

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"Я обожнюю прибирати свій будинок. Чесно зізнатися, я щоразу біжу зі зйомок чи після справ для того, щоб дібратися додому пошвидше і поприбирати", – ошелешила Настя Каменських.

На відміну від знаменитої дружини, Потап не є поборником чистоти й порядку. Він ігнорує прохання Каменських і розкидає речі, які мусить прибирати вона. На диво, з подібними витівками коханого співачка змирилась.

Я кажу йому: "Льоша, ти міг би мені допомогти і не розкидати все". Льоша думає, що він живе в готелі. Коли я бачу ці штани розкидані, я посміхаюся і розумію, що все одно його люблю,

– поділилась артистка.

За словами Насті Каменських, Потап має й інші погані звички. Він залишає світло ввімкненим по всьому будинку та відкриває всі полиці.

"Одного разу я приїхала після гастролей. Заходжу, всюди з кранів тече вода, всюди світло ввімкнене. Приходжу, кажу: "Сонечко, чому ти так зробив?". Він говорить: "Мені чомусь так страшно без тебе було", – пригадала зірка.

Інтерв'ю Насті Каменських: дивіться відео онлайн

Стосунки Насті Каменських з Потапом