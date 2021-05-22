Відома українська співачка Настя Каменських та репер Потап одружені понад 2 роки. Зірка розповіла, як пара любить найчастіше проводити час.

До слова Прем'єра від Насті Каменських: співачка презентувала кліп на пісню "Красное вино"

Настя Каменських про сімейне життя з Потапом

Знаменитість розповіла, що велику частину вільного часу вона приділяє спортові, а також стежить за своїм харчуванням. За словами Каменських, Потап теж багато над собою працює.

З таким божевільним графіком, як у нього, дотримуватися жорсткого плану харчування просто нереально. Але він старається. Я зі свого боку всіляко йому допомагаю: складаю здорове меню, збираю на роботу лоточки з їжею. І, звичайно, підтримую його в заняттях спортом,

– розповіла Настя.

Також співачка розповіла, що подружжя любить робити разом: "Можемо влаштувати пікнік, відправитися в гості до друзів, просидіти всю ніч в домашній студії, працюючи над треками. А ще можемо вийти на пробіжку або просто валятися цілий день в ліжку – нам не нудно разом, і ми не втомлюємося один від одного".



Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму співачки

Пандемія коронавірусу нанесла відбиток на багато сімейних пар, чимало з яких зрештою розлучилися. Та на думку артистки, її сім'я навпаки зміцнилась в цей важкий період.

Важливі любов і щирість. У нас з Олексієм немає ні таємниць, ні секретів один від одного. Тільки безмежна довіра. І ще ми дуже любимо насолоджуватися життям, кожною миттю. У той час як для багатьох пар карантин став серйозним випробуванням на міцність, ми, навпаки, стали ще ближчими,

– поділилась Настя Каменських.

Зірка додала, що цього року вона зрозуміла, що головне в житті – це сім'я, друзі й близькі, а також любов і музика. Настя Каменських також відповіла, чи її мама Ліда часто просить онуків. Та співачка запевнила, що вона розуміє, що всьому свій час.

Зазначимо, нещодавно пара мала святкувати 2 річницю шлюбу. Однак Настя і Потап вирішили відмовитися від вечірок чи пишних застіль через коронавірус, а також дні народження, які вони також відсвяткували у травні.