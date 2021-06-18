NK вже 2 роки перебуває у шлюбі з репером Потапом. Артистка розповіла, що у їхній сім'ї немає сварок, є лише суперечки. Також у парі панує абсолютна довіра.

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NK про залицяння чоловіків

Настя зізналася, що їй буде приємно, якщо симпатичний чоловік почне залицятися. Зірка додала, що обожнює, коли на Потапа звертають увагу інші жінки.

Мене це заводить. Подобається, що він подобається комусь, але він лише мій. Ми нещодавно це обговорювали. Він думає так само,

– розповіла Каменських.

"Багато друзів кажуть Олексієві: "Як ти її кудись відпускаєш? А ці фото в купальниках?". Потап відповідає: "Я сам її фотографую". І це круто. Мені здається, що має бути ця впевненість у собі та самодостатність, щоб не звертати увагу на таке", – поділилася NK.

Також Каменських зізналася, що ніколи не змогла б пробачити зради. Вона не з'ясовувала б нічого і просто відпустила чоловіка.

Інтерв'ю Насті Каменських: дивіться відео онлайн