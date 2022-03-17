Через 11 днів після загибелі: попрощались із відважним захисником-актором Павлом Лі
Джерело:фейсбук Ахтема Сеітаблаєва
Смерть актора Павла Лі 6 березня стала несподіваною та гіркою для багатьох його фанатів та колег. Чоловік вступив у лави ЗСУ з перших днів оборони Києва, проте загинув від куль окупанта в Ірпіні. 17 березня з ним попрощались.
Про прощання з 33-річним чоловіком повідомив товариш та колега Павла – режисер Ахтем Сеітаблаєв. Зараз він перебуває у лавах київської територіальної оборони.
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Паша Лі. Провели друга… Спочивай з миром, світла людино... Митець і воїн. Обіймаю,
– написав Ахтем у фейсбуці та прикріпив фото з відважним героєм.
Ахтем Сеітаблаєв та Паша Лі / Фото з фейсбуку режисера
Де саме відбулось прощання та хто був присутній – невідомо. У коментарях свої слова співчуття висловили прихильники Ахтема та Павла, зокрема й колега Дмитро Ступка, який був другом та однокласником Лі. Похорон героя відбудеться у Ворохті 18 березня.
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Що відомо про Пашу Лі
- Актор і телеведучий народився у Євпаторії, в Криму. Мама Павла – із Закарпаття, батько – кореєць з Криму. Чоловік знімався у кіно, рекламі, був актором дубляжу, брав участь у талант-шоу "Фабрика зірок-3", яке принесло йому широку популярність.
- Українській публіці Павло Лі відомий завдяки фільмам "Штольня", "Звичайна справа", "Тіні незабутих предків", "Правило бою", "Зустріч однокласників".
- Через вторгнення Росії він приєднався до лав ЗСУ, але помер від куль окупантів. Йому було лише 33 роки. Він загинув в Ірпені 6 березня, на 11-й день війни.
- Співачка Камалія розповіла, що разом з Павлом на момент його загибелі був модератор артистки. Той розповів, що коли вони евакуювали в Ірпені людей та дітей з палаючого будинку, то чоловіки зняли свої бронежилети та закривали ними дітей від куль росіян. Всі 9 дітей залишились врятованими.