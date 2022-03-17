О прощании с 33-летним мужчиной сообщил товарищ и коллега Павла – режиссер Ахтем Сеитаблаев. Сейчас он находится в рядах киевской территориальной обороны.
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Паша Ли. Провели друга… Почивай с миром, светлый человек… Художник и воин. Обнимаю,
– написал Ахтем в фейсбуке и прикрепил фото с отважным героем.
Ахтем Сеитаблаев и Паша Ли / Фото из фейсбука режиссера
Где именно произошло прощание и кто присутствовал – неизвестно. В комментариях свои слова соболезнования выразили поклонники Ахтема и Павла, в том числе и коллега Дмитрий Ступка, который был другом и одноклассником Ли. Похороны героя пройдут в Ворохте 18 марта.
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Что известно о Паше Ли
- Актер и телеведущий родился в Евпатории, Крыму. Мама Павла – из Закарпатья, отец – кореец из Крыма. Мужчина снимался в кино, рекламе, был актером дубляжа, участвовал в талант-шоу "Фабрика звезд-3", которое принесло ему широкую популярность.
- Украинской публике Павел Ли известен благодаря фильмам "Штольня", "Обычное дело", "Тени незабываемых предков", "Правило боя", "Встреча одноклассников".
- Из-за вторжения России он присоединился к рядам ВСУ, но умер от пуль окупантов. Ему было всего 33 года. Он погиб в Ирпене 6 марта, на 11-й день войны.
- Певица Камалия рассказала, что вместе с Павлом в момент его гибели был модератор артистки. Тот рассказал, что когда они эвакуировали в Ирпене людей и детей из горящего дома, мужчины сняли свои бронежилеты и закрывали ими детей от пуль россиян. Все 9 детей остались спасенными.