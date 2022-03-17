О прощании с 33-летним мужчиной сообщил товарищ и коллега Павла – режиссер Ахтем Сеитаблаев. Сейчас он находится в рядах киевской территориальной обороны.

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Паша Ли. Провели друга… Почивай с миром, светлый человек… Художник и воин. Обнимаю,

– написал Ахтем в фейсбуке и прикрепил фото с отважным героем.



Ахтем Сеитаблаев и Паша Ли / Фото из фейсбука режиссера

Где именно произошло прощание и кто присутствовал – неизвестно. В комментариях свои слова соболезнования выразили поклонники Ахтема и Павла, в том числе и коллега Дмитрий Ступка, который был другом и одноклассником Ли. Похороны героя пройдут в Ворохте 18 марта.

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Что известно о Паше Ли