Схоже, Євген Терехов вступив до лав тероборони. Тож поки Наталка Карпа з донькою у батьків у Львові, він виборює їхнє майбутнє в Києві. Йому, як і іншим захисникам, доводиться несолодко і вдень, і вночі. Сплять бійці на підлозі в укриттях – на картонках і в куртках.

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Наталка Карпа про чоловіка-захисника

"Коханий, я тебе чекаю додому з прапором України, з перемогою. Бережи себе та Україну. Усі наші хлопці, які захищають нашу державу, себе. Вас вдома чекають, люблять та моляться. Ми молимося за наші родини, за наших близьких та рідних, за мир в Україні", – написала співачка.

Навіть не уявляєте, як кожного разу чекаю смс "все добре, живий",

– поділилась Наталка Карпа.

Чоловік Наталки Карпи на картонках в укритті / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, про кризу у стосунках Наталка Карпа вперше заговорила в листопаді 2021 року. Насправді ж проблеми у шлюбі почалися після появи доньки Злати, адже всю себе співачка віддавала дитині, а на Євгена її не вистачало. Так, пара була за крок від розлучення, але вирішила спробувати зберегти сім'ю.

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Цікаво, що сама Наталка Карпа не сидить склавши руки. Разом з мамою і сестрою вона готує їжу для жінок, дітей, які виїхали до Львова зі сходу та центру України.

"Деякі по кілька діб чекали транспорту аби добратись до безпечного місця, аби вберегти своїх дітей від обстрілів та ракетних ударів. Не їли, без теплого одягу. Але коли об'єднуються українці, нічого не страшно", – емоційно розповіла зірка.

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