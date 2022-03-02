Похоже, Евгений Терехов вступил в ряды терробороны. Поэтому пока Наталка Карпа с дочерью у родителей во Львове, он борется за их будущее в Киеве. Ему, как и другим защитникам, приходится несладко и днем, ​​и ночью. Спят бойцы на полу в укрытиях – на картонках и в куртках.

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Наталка Карпа о муже-защитнике

"Любимый, я тебя жду домой с флагом Украины, с победой. Береги себя и Украину. Все наши ребята, которые защищают наше государство, берегите себя. Вас дома ждут, любят и молятся. Мы молимся о наших семьях, о наших близких и родных, за мир в Украине", – написала певица.

Даже не представляете, как каждый раз жду смс "все хорошо, жив",

– поделилась Наталка Карпа.

Муж Наталки Карпы на картонках в укрытии / Фото из инстаграма певицы

Напомним, о кризисе в отношениях Наталка Карпа впервые заговорила в ноябре 2021 года. На самом же деле проблемы в браке начались после появления дочери Златы, ведь всю себя певица отдавала ребенку, а на Евгения ее не хватало. П ара была в шаге от развода, но решила попытаться сохранить семью.

Как Наталка Карпа помогает стране в войне

Интересно, что сама Наталка Карпа не сидит сложа руки. Вместе с мамой и сестрой она готовит еду для женщин, детей, выехавших во Львов с востока и центра Украины.

"Некоторые по несколько суток ждали транспорта, чтобы добраться до безопасного места, чтобы уберечь своих детей от обстрелов и ракетных ударов. Не ели, без теплой одежды. Но когда объединяются украинцы, ничего не страшно", – эмоционально рассказала звезда.

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