Чарльз підтвердив, що його дружина Камілла стала королевою-консортом

Британський король Чарльз проголосив своє перше звернення до нації 9 вересня. Він згадав про рідних та покійну матір, а також підтвердив, що його кохана дружина Камілла стане королевою-консортом, як це раніше бажала Єлизавета II.

Звернення до британського народу та країн Співдружності націй Чарльз оприлюднив о 18:00 – рівно через добу після смерті Єлизавети II. Разом з дружиною він був в останні години життя королеви у Шотландії, у замку Балморал.

Важливо Король Чарльз у перший день правління виступив з посланням до нації

Вони разом покинули замок 9 вересня, відправившись до Лондона, і сьогодні вперше у новому статусі вийшли до підданих перед Букінгемським палацом, аби подякувати за підтримку. Публіка гаряче їх прийняла, вигукуючи фрази "Боже, бережи короля!".

У першому зверненні в ролі короля Чарльз коротко зауважив, що 75-річна Камілла Паркер-Боулз буде його королевою-консортом.

Я знаю, що вона поставиться до вимог своєї нової ролі непохитну відданість обов'язку, на яку я так сильно покладаюся,

– заявив король.

Прихильники сім'ї та преса не сумнівались, що жінка успадкує новий титул, адже ще напередодні платинового ювілею правління, у лютому 2022 року, Єлизавета II оголосила, що хоче бачити герцогиню Корнуольську королевою-консортом. Тобто дружиною короля.

Звернення короля Чарльза до народу: відео онлайн

Чому був ризик не стати королевою-консортом

Важливо зауважити, що довгий час було невідомо, чи герцогиня Корнуольська отримає звання королеви. У 2005 році, після заручин принца Чарльза та Камілли, було опубліковано пресреліз, у якому говорилось про майбутнє звання принцеси. "Місіс Паркер Боулз повинна використовувати титул Її Королівська Високість принцеса-консорт, коли принц Уельський очолить престол", – йшлось у документі. Але, схоже, з роками все змінилось.



Весілля принца Чарльза та Камілли у 2005 році / Фото з інстаграму Clarence House

Зазначимо, що для короля Чарльза шлюб з Каміллою Паркер-Боулз – другий. Спочатку він був одружений з легендарною принцесою Діаною, з якою виховав двох синів – Вільяма та Гаррі. Проте через зради Чарльза з Каміллою у 1996 році вони офіційно розлучились. У пресі неодноразово розповідали про напружені стосунки королеви з Діаною, проте нові відносини сина вона теж не одобрювала. Втім, у 2005 році з благословення Її Величності Чарльз одружився вдруге на Каміллі, яка до цього теж мала чоловіка і розлучилась у 1995 році. З того часу подружжя постійно разом, а Камілла отримала титул герцогині Корнуольської, який тепер перейшов Кейт Міддлтон та принцу Вільяму.