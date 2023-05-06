Королівська сім'я разом вийшла на балкон Букінгемського палацу: кого не допустили

Торжественні святкування першого дня коронації добігають кінця. Королівська родина вийшла на балкон Букінгемського палацу, а британці привітали нового короля.

Урочисте коронування Чарльза ІІІ у Вестмінстерському абатстві завершилося. Новий монарх Великої Британії та Сполученого Королівства дав присягу служити британському народові та захищати справедливість, передає 24 Канал.

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З Вестмінстерського абатства Чарльз ІІІ та королева Камілла вирушили до Букінгемського палацу у золотій кареті Gold State. Британці очікували на вихід нового короля, королеви та інших членів монаршої родини.

Королівська сім'я вийшла на балкон Букінгемського палацу

Королівська сім'я вже вийшла на балкон Букінгемського палацу. Зазначимо, що першими до людей вийшли король Чарльз ІІІ та королева Камілла.



Королівська сім'я вийшла на Букінгемський палац / Скриншот з відео

Хто ще був на балконі? Праворуч від короля і королеви стояли принц і принцеса Уельські та їхні діти принц Луї і Шарлотта. Також на балконі стояли герцог і герцогиня Единбурзькі, королівська принцеса та Пітер Філіпс.

Вісім пажів честі стояли найближче до короля та королеви, включаючи другого в черзі на престол принца Джорджа.

Ненадовго зникнувши всередині Букінгемського палацу, король і королева знову вийшли на балкон на біс. Коли вони повернулися, щоб помахати натовпу, люди вибухнули оплесками та кричали: "Ура".



Королівська сім'я вийшла на Букінгемський палац / Скриншот з відео

Кого не допустили на балкон

Принца Гаррі, як і передбачалося, не було на балконі поруч з рідними. Також не було принца Ендрю, бо вони більше не є членами королівської сім’ї.

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