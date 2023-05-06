Торжественная коронация Чарльза ІІІ в Вестминстерском аббатстве завершилась. Новый монарх Великобритании и Соединенного Королевства дал присягу служить британскому народу и защищать справедливость. 24 Канал.
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Из Вестминстерского аббатства Чарльз III и королева Камилла отправились в Букингемский дворец в золотой карете Gold State. Британцы ожидали выхода нового короля и королевы и других членов монаршей семьи.
Королевская семья вышла на балкон Букингемского дворца
Королевская семья уже вышла на балкон Букингемского дворца. Отметим, что первыми к людям вышли король Чарльз ІІІ и королева Камилла.
Королевская семья вышла на Букингемский дворец / Скриншот с видео
Кто еще был на балконе? Справа от короля и королевы стояли принц и принцесса Уэльские и дети принц Луи и Шарлотта. Также на балконе стояли герцог и герцогиня Эдинбургская, королевская принцесса и Питер Филлипс.
Восемь пажей чести стояли ближе к королю и королеве, включая второго в очереди на престол принца Джорджа.
Ненадолго исчезнув в середине Букингемского дворца, король и королева снова вышли на балкон на бис. Когда они вернулись, чтобы помахать толпе, люди взорвались аплодисментами и кричали: "Ура".
Королевская семья вышла на Букингемский дворец / Скриншот с видео
Кого не допустили на балкон
Принца Гарри, как и предполагалось, не было на балконе рядом с родными. Также не было принца Эндрю, потому что они больше не являются членами королевской семьи.
Какова была коронация Чарльза ІІІ: главное
- В Великобритании впервые за 70 лет проходит официальная церемония коронации Чарльза III. Она началась 6 мая с шествия в Вестминстерское аббатство и продлится три дня. По состоянию на 14:00 старший сын Елизаветы II официально стал королем.
- Новый король принял коронационную присягу перед всем миром – дал обет править по закону, совершать правосудие с милосердием и поддерживать англиканскую церковь. Архиепископ Кентерберийский совершил ритуал помазания маслом. Этот момент считается самой священной частью службы, потому его не транслируют по телевидению.
- В кульминационный момент Чарльза ІІІ надели в священные коронационные ризы и вручили символы монархии – шар, коронационное кольцо, скипетры и другие. Лишь после этого архиепископ Кентерберийский возложил на голову короля корону Святого Эдуарда, принадлежавшую Елизавете II.
- Община восклицала "Боже, храни короля", звонили аббатские колокола и звучали фанфары. По всей Великобритании салютуют с оружием, чтобы отметить этот момент.
- Добавим, что после него короновали его жену Камиллу. Теперь она официально стала королевой. Отметим, что для важного события Камилла выбрала особый наряд – две мантии, одна из которых была сшита еще 70 лет назад и принадлежала Елизавете II.