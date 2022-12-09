Після смерті Єлизавети II у Великій Британії та Сполученому Королівстві відбулися зміни у фінансовій сфері. Зокрема, створили монети із зображенням нового короля Чарльза III.
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В обіг увійшли монети з Чарльзом III
Днями перші монети випустили в обіг. Зображення короля Чарльза III є на монетах номіналом 50 пенсів. У поштові відділення Великої Британії планують відправити близько 5 мільйонів нових монет.
Сьогодні знаменує собою нову еру для карбування монет Великобританії, коли в обігу з'являється зображення короля Чарльза III на номіналі 50 фунтів, – коментують у монетному дворі.
Монети розподілятимуть між британцями протягом грудня. Їх даватимуть як решту, коли клієнти робитимуть покупки. З портретом короля планують випустити ще понад 4 мільйони монет.
Нові монети пустили в обіг: відео
Що ще зміниться або змінилось після смерті Єлизавети II
- Зображення монарха є не лише на монетах та банкнотах. Її Величність та її символіка була зображена і на прапорах, марках та поштових скриньках. Тож з її смертю всі ці речі можуть як залишити, так і заміняти на нові – з символікою чи зображенням короля Чарльза III.
- У перші ж дні правління нового короля змінився державний гімн: "Боже, бережи нашу милостиву королеву" на "Боже, бережи нашого милостивого короля".
- Можуть змінити королівський герб та ордени. Зокрема, бренди, які використовують герб королеви у матеріалах, мають або забрати його, або ж замінити на ордер монаршої особи, яка стане наступником.