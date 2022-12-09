Після смерті Єлизавети II у Великій Британії та Сполученому Королівстві відбулися зміни у фінансовій сфері. Зокрема, створили монети із зображенням нового короля Чарльза III.

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В обіг увійшли монети з Чарльзом III

Днями перші монети випустили в обіг. Зображення короля Чарльза III є на монетах номіналом 50 пенсів. У поштові відділення Великої Британії планують відправити близько 5 мільйонів нових монет.

Сьогодні знаменує собою нову еру для карбування монет Великобританії, коли в обігу з'являється зображення короля Чарльза III на номіналі 50 фунтів, – коментують у монетному дворі.

Монети розподілятимуть між британцями протягом грудня. Їх даватимуть як решту, коли клієнти робитимуть покупки. З портретом короля планують випустити ще понад 4 мільйони монет.

Нові монети пустили в обіг: відео

Today is a new era in British coinage. The first circulating 50ps featuring King Charles III's first coin portrait by Martin Jennings are entering circulation. We'll be sending 4.9 million to 9,452 @PostOffice branches throughout December - so keep an eye on your change! pic.twitter.com/M6Mv607TK0 — The Royal Mint (@RoyalMintUK) December 8, 2022

Зауважимо, перші фото з новим дизайном з'явилися ще наприкінці вересня. Зображення монет розробив скульптор Мартін Дженнінгс. Відповідно до традицій, портрет короля звернений вліво, в протилежний бік від його матері Єлизавети II. На пенсах також є напис: "Король Чарльз III, Божою милістю захисник віри".

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