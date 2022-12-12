Британская королевская семья готовится к празднованию Рождества и Нового года. Король Чарльз III и королева-консорт Камилла представили праздничную открытку с их фотографиями.

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Рождественская открытка Чарльза III и Камиллы.

На фото Чарльз III позирует в сером пиджаке с полосатым галстуком. Камилла предстала в зеленом пальто и молочной блузке, дополнив образ беретом в тон до наряда. Королева-консорт в кадре нежно смотрит на мужчину.



Открытка Чарльза ІІІ и Камиллы / Фото из инстаграма королевской семьи

Это фото было сделано 5 сентября в Шотландии на Играх горцев, то есть за 3 дня до смерти Елизаветы III. К тому времени Чарльз был еще принцем Уэльским. Поэтому фотография, которую поместили на рождественскую открытку, особенно для королевской семьи.

"Желаем вам счастливого Рождества и Нового года", – пишет на открытке.

Как монаршая семья готовится к Рождеству