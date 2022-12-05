Багато країн світу відзначатимуть Різдво 25 грудня. Міста вже прикрашають святковими декораціями, встановлюють ялинки. Не є винятками і королівські маєтки.

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Віндзорський замок прикрасили до Різдва

В інстаграмі королівської сім'ї показали головну ялинку, яка цього року прикрашатиме Віндзорський замок, а також багато інших святкових декорацій.

6-метрову ялинку встановили в залі Святого Георгія у Віндзорі. Також монарша родина показала святковий стіл в Королівській їдальні в Палаці Холірудхаус в Единбурзі, де представлений срібний сервіз, подарований королю Георгу V і королеві Марії в 1935 році, щоб відзначити їхній срібний ювілей.

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Нагадаємо, наприкінці листопада до Різдва прикрасили Білий дім. Перша леді разом з командою працівників встановила в президентській резиденції десятки ялинок. Головними героями різдвяних декорацій цього року стали домашні улюбленці Байденів – собака Коммандор та кішка Віллоу.

Велику ялинку встановили в центрі Овального кабінету. І прикрасили її синьо-золотистими іграшками.