Бужинська обурюється, що її не взяли в концерт до Дня Незалежності: як реагує режисерка

У День Незалежності, 24 серпня, легендарні артисти вийдуть на сцену НСК "Олімпійський" зі знаковими піснями. На концерті не буде Катерини Бужинської, яка співає "Україна – це ми". Організатори нібито відмовились внести зірку у святкову програму, однак режисерка каже зворотне.

42-річна Катерина Бужинська стверджує, що три місяці тому зверталась до режисерки заходу до 30-річчя Незалежності України. Вона просила включити пісню "Україна – це ми" до концертної програми. Кліпмейкерка Катя Царик нібито відмовила співачці.

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"Катю, не витрачай енергію, вже все давно зверстано. Не мороч нам голову, все вже вирішено", – процитувала Бужинська слова Каті Царик.

Пісню "Україна – це ми" артистка вважає другим гімном нашої країни, тому така позиція організаторів її обурила. Засмутилась вона не тільки за себе, а й за колег – Василя Зінкевича, Іво Бобула, Аллу Кудлай, Віталія Білоножко, яких також не покликали на державний концерт на "Олімпійському".

Боляче і прикро, що мене просто викреслили. Пісні "Як у нас на Україні", "Україна-вишиванка", "Діти за мир у всьому світі" співають впродовж 10, 15, 20 років, їх знають всі. Це несправедливо,

– емоційно заявила Катерина Бужинська.

"Чому в нашій країні тільки 10 артистів у топі? Чому молоді, яких у 90-х ще ніхто не знав, – там, а нашого пласта традиційної культури, яка несе добро і позитив, а не роздягання на сцені, – немає? Вибачте, але це крик душі", – емоційно додала Бужинська.

Катерина Бужинська / Фото з інстаграму співачки

Катерина Бужинка повідомила, що без роботи на День Незалежності не залишиться. Вона дасть сольний концерт в іншому місці.

Що каже режисерка концерту до Дня Незалежності

Як пите ТСН, Катя Царик не пам'ятає, що відмовляла Бужинській у концерті до Дня Незалежності.

28 липня я отримала від неї повідомлення про те, що вона шкодує, що її пісня не пролунає на концерті до Дня Незалежності. Тому її слова про те, що я "просила не морочити голову", і що "список вже сформований" – це вигадка,

– розповіла режисерка.

Вона додала: є багато пісень, які гідні звучати на державному концерті до Дня Незалежності, однак довелось обрати найважливіші. Відтак, на НСК "Олімпійський" будуть тільки ті композиції, які "творили історію, є знаковими та легендарними".

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