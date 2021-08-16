42-летняя Екатерина Бужинская утверждает, что три месяца назад обращалась к режиссеру мероприятия к 30-летию Независимости Украины. Она просила включить песню "Украина – это мы" в концертную программу. Клипмейкер Катя Царик якобы отказала певице.

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"Катя, не тратьте энергию, уже все давно сверстано. Не морочь нам голову, все уже решено", – процитировала Бужинская слова Кати Царик.

Песню "Украина – это мы" артистка считает вторым гимном нашей страны, поэтому такая позиция организаторов ее возмутила. Расстроилась она не только за себя, но и за коллег – Василия Зинкевича, Иво Бобула, Аллу Кудлай, Виталия Белоножко, которых также не позвали на государственный концерт на "Олимпийском".

Больно и обидно, что меня просто вычеркнули. Песни "Как у нас на Украине", "Украина-вышиванка", "Дети за мир во всем мире" поют в течение 10, 15, 20 лет, их знают все. Это несправедливо,

– эмоционально заявила Екатерина Бужинская.

"Почему в нашей стране только 10 артистов в топе? Почему молодые, которых в 90-х еще никто не знал, – там, а нашего пласта традиционной культуры, что несет добро и позитив, а не раздевание на сцене – нет? Простите, но это крик души", – эмоционально добавила Бужинская.



Екатерина Бужинская / Фото из инстаграма певицы

Екатерина Бужинская сообщила, что без работы на День Независимости не останется. Она даст сольный концерт в другом месте.

Что говорит режиссер концерта ко Дню Независимости

Как пишет ТСН, Катя Царик не помнит, что отказывала Бужинской в ​​концерте ко Дню Независимости.

28 июля я получила от нее сообщение о том, что она сожалеет, что ее песня не прозвучит на концерте ко Дню Независимости. Поэтому ее слова о том, что я "просила не морочить голову", и что "список уже сформирован" – это выдумка,

– рассказала режиссер.

Она добавила: есть много песен, которые достойны звучать на государственном концерте ко Дню Независимости, однако пришлось выбрать самые важные. Следовательно, на НСК "Олимпийский" будут только те композиции, которые "творили историю, являются знаковыми и легендарными".

Что известно о концерте на День Независимости