Був зі мною у найважчі роки життя, – Брітні Спірс показала зворушливе фото з бойфрендом

Американська співачка Брітні Спірс оприлюднила нову світлину з бойфрендом, Семом Асгарі. У зворушливому дописі вона подякувала коханому за підтримку.

Відома американська виконавиця Брітні Спірс через опікунство стикається з безліччю проблем. На особистій сторінці в інстаграмі зірка показала, хто з близьких став для неї найбільшою підтримкою у важкі часи.

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Брітні Спірс подякувала бойфренду

Новий допис виконавиця присвятила бойфренду – актору та моделі Сему Асгарі. З ним зірка зустрічається приблизно з 2016 року.

Брітні Спірс показала нове фото з коханим. Пара позувала перед камерою на подвір'ї біля будинку. Співачка постала у білому кроп-топі та чорних штанах, а актор у темній майці. У підписі під знімком Брітні звернулась до продюсерів "Форсажу" з проханням звернути увагу на її бойфренда.

Цей милий зас**нець не тільки був зі мною у найважчі роки мого життя, але і виявився чудовим кухарем! Франшиза "Форсаж", не пропустіть свою наступну зірку,

– написала Брітні під фото.



Брітні Спірс і Сем Асгарі / Фото з інстаграму Брітні Спірс

Як Сем Асгарі підтримував Брітні Спірс