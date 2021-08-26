Був зі мною у найважчі роки життя, – Брітні Спірс показала зворушливе фото з бойфрендом
Джерело:інстаграм Брітні Спірс
Американська співачка Брітні Спірс оприлюднила нову світлину з бойфрендом, Семом Асгарі. У зворушливому дописі вона подякувала коханому за підтримку.
Відома американська виконавиця Брітні Спірс через опікунство стикається з безліччю проблем. На особистій сторінці в інстаграмі зірка показала, хто з близьких став для неї найбільшою підтримкою у важкі часи.
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Брітні Спірс подякувала бойфренду
Новий допис виконавиця присвятила бойфренду – актору та моделі Сему Асгарі. З ним зірка зустрічається приблизно з 2016 року.
Брітні Спірс показала нове фото з коханим. Пара позувала перед камерою на подвір'ї біля будинку. Співачка постала у білому кроп-топі та чорних штанах, а актор у темній майці. У підписі під знімком Брітні звернулась до продюсерів "Форсажу" з проханням звернути увагу на її бойфренда.
Цей милий зас**нець не тільки був зі мною у найважчі роки мого життя, але і виявився чудовим кухарем! Франшиза "Форсаж", не пропустіть свою наступну зірку,
– написала Брітні під фото.
Брітні Спірс і Сем Асгарі / Фото з інстаграму Брітні Спірс
Як Сем Асгарі підтримував Брітні Спірс
- Після виходу фільму Framing Britney Spears Сем Асгарі вперше заговорив про майбутнє зі співачкою. Він зізнався, що завжди буде підтримувати кохану та втілювати її мрії в життя.
- Згодом чоловік заявив, що зовсім не поважає батька Брітні Спірс. За словами Сема Асгарі, Джеймі контролює не тільки її кар'єру й фінанси, але й особисте життя: "На мою думку, він повний придурок".
- Сем Асгарі також розповідав, що хотів би стати батьком. За інформацією ЗМІ, він вже зробив пропозицію Брітні Спірс.