Вертеп здебільшого є популярним серед дітей, які чекають Різдва, щоб трохи заробити. Напередодні вони старанно вчать нові колядки, щоб приємно здивувати тих, до кого завітають у гості.

Цікаво Теплі родинні відчуття мають найбільші цінності, – Оксана Муха про підготовку до свят у її сім'ї

Оксана Муха про вертеп

Ексклюзивно для 24 каналу переможниця "Голосу країни" розповіла, що в дитинстві також колядувала у вертепі. Разом із друзями в селі вона ходила вулицею, з колядою приходила в кожну хату. А ввечері весь заробіток вони ділили між собою: "То було фантастично".

У вертепі я була ангеликом, циганкою, пастушком. Ніколи не грала ірода, смерть, жида,

– пригадала виконавиця.

У рамках проєкту "Свята ніч з зірками" Оксана Муха поділилася рецептом сімейної куті. Як співачка готувала цю пісну страву – дивіться і читайте за посилання.

У 15-річному віці Оксана Муха приєдналася до організації "Пласт" і все змінилося: "Ми колядували у Львові, тоді був спокійніший час, не було так страшно. Колись могли до 3 ночі колядувати. З "пластунами" мала надзвичайний час".