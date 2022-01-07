Вертеп по большей части популярен среди детей, которые ждут Рождества, чтобы немного заработать. Накануне они старательно учат новые колядки, чтобы приятно удивить тех, к кому приедут в гости.
Интересно теплые Семейные ощущения имеют наибольшие ценности, – Оксана Муха о подготовке к праздникам в ее семье
Оксана Муха о вертепе
Эксклюзивно для 24 канала победительница "Голоса страны" рассказала, что в детстве также колядовала в вертепе. Вместе с друзьями в селе она ходила по улице, с колядой приходила в каждый дом. А вечером весь заработок они делили между собой: "Это было фантастически".
В вертепе я была ангелом, цыганкой, пастушком. Никогда не играла ирода, смерть, жида,
– вспомнила исполнительница.
В 15-летнем возрасте Оксана Муха присоединилась к организации "Пласт" и все изменилось: "Мы колядовали во Львове, тогда было поспокойнее время, не было так страшно. Когда могли до 3 ночи колядовать. С "пластунами" было необычайное время".