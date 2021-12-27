Новорічно-різдвяні свята – чарівний і зворушливий період. У сім'ях панує приємна метушня, адже всі готують подарунки, насолоджуються яскравими вогниками, які сяють вдома на новорічній ялинці.
Цікаво Вірила у всі знаки, – Оксана Муха розповіла, як ворожила в ніч на Андрія
Підготовка до зимових свят у сім'ї Оксани Мухи
У сім'ї виконавиці до різдвяних свят починали готуватися після Нового року, 2 – 3 січня. Оксана зізналася, що свято Нового року в її родині не є чимось особливим. Якщо в юності це було щось грандіозне, то зараз – просто сімейна вечеря з батьками, спокійний день.
Мої батьки живуть в польському будинку з високою стелею. Тому там ми завжди прикрашали велику пахучу ялинку, обов'язково живу. Це було дуже романтично,
– пригадала Муха.
Новорічна атмосфера вдома в Оксани Мухи / Фото 24 каналу
"Загалом на зимові свята у нас завжди було багато людей. Коли ще дідусь і бабуся були живі, то свята починалися з 13 грудня, оскільки діда звали Андрій. Тоді була повна хата гостей. Але все закінчується. Дідусь помер, традиції змінюються. Ми – нове покоління. Ми постійно в роботі, кудись поспішаємо, ні на що не вистачає часу. Напевно, в житті мають відбуватися ситуації, коли треба все переосмислити", – додала Муха.
Треба ловити кожен момент, який можна провести з рідними. Бо ці спогади, теплі родинні відчуття мають найбільші цінності,
– наголосила зірка.
Оксана Муха з домашнім улюбленцем / Фото 24 каналу
Для Оксани Мухи Різдво завжди було і є набагато важливішим святом, ніж Новий рік. Адже це наші, українські традиції, які важливо передавати з покоління в покоління.