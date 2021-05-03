Про ймовірний синдром Джеймс Спірс заявив у документах, які повинні довести, що Брітні потребує його опіки. Їх обіцяють оприлюднити у документальному фільмі The Battle for Britney: Fans, Cash And A Conservatorship, який вийде на BBC 5 травня.
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The Battle for Britney: Fans, Cash And A Conservatorship: трейлер фільму
Автором стрічки став журналіст Мобін Ажар. Він розповів, що документи про розвиток хвороби Брітні Спірс з'явилися на деяких сайтах.
У полі, де потрібно вказати причину (опікунства Джеймса Спірса, – Showbiz 24), написано: "Це пов'язано з лікуванням деменції",
– розповів він.
Що таке деменція?Це порушення когнітивних функцій, яке провокує деградацію пам’яті, мислення, здатності спілкуватись та виконувати повсякденні завдання.
Фанати не вірять у хворобу зірки
Але журналіст переконаний, що заяви Джеймса Спірса щодо слабоумста у його доньки звучать дивно. Оскільки про діагноз зірки раніше ніхто не говорив, а на нього страждають лише 5% людей у США, які хворіють у категорії до 65 років.
У хворобу Брітні Спірс також не вірять фанати зірки, які продовжують влаштовувати акції у підтримку співачки. Прихильники переконані, що жодна хвора людина на деменцію не поїде у світове турне та не вивчить 27 різних танцювальних номерів зі складною хореографією.
Що відомо опікунство батька Брітні Спірс
- Джеймс Спірс із 2008 року є опікуном зірки. Він має доступ до її фінансів, концертної діяльності та інших аспектів життя.
- У серпні 2020 року Брітні Спірс подала документи до суду, де йшлось про те, що вона виступає категорично проти того, аби батько Джеймс знову став її опікуном.
- Вона вимагала передати право розпоряджатися своїм майном Джоді Монтгомері, яка була її опікункою у 2019 році, коли стався конфлікт Джеймса з одним з внуків.
- Але суд відхилив це прохання і дозволив батьку далі бути її опікуном.
- Зараз зірка вимагає, аби усі повноваження опікунства були передані помічниці батька – Джоді Монтгомері, яка наглядала за Брітні з 2019 року.