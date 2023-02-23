Бред Пітт познайомив нову кохану з дітьми

Схоже, що стосунки у голлівудського актора Бреда Пітта дійсно серйозні. Актор почав зустрічатися з Інес ще в листопаді. За інсайдерською інформацією, за останні три місяці пара неймовірно зблизилася.

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Зокрема, Бред навіть познайомив нову обраницю із більшістю своїх дітей, яких він має спільно з колишньою дружиною Анджеліною Джолі.

Інсайдери також повідомили ЗМІ, що голлівудському актору байдуже на те, що про його нові стосунки думає колишня дружина.

Особливо йому наплювати, що думає Анджеліна Джолі. Насправді він хоче, щоб вона знала, що він щасливий з кимось іншим,

– цитує видання слова інсайдера.

Також голлівудському актору все одно на те, що думає про їхні стосунки колишній чоловік Інес – актор Пол Веслі.

Що відомо про нову обраницю Бреда Пітта

Очевидно, що Інес та Бред серйозно налаштовані на стосунки. Зокрема, обраниця підтримує актора, який мав важке розлучення з Анджеліною Джолі. Водночас Бред Пітт підтримав Рамон, коли вона розійшлася з чоловіком.

"Вони фактично зблизилися через розлучення і налаштовані досить серйозно", – розповів інсайдер.

Додамо, що вперше Бреда Пітта та Інес де Рамон побачили разом у листопаді: тоді вони зустрічалися із Сінді Кроуфорд та Шоном Пенном на концерті Боно, що проходив у Лос-Анджелесі. Зіркова пара трималася за руки.



Бред Пітт з Інес де Рамон / Фото The Daily Mail

Також дизайнерка супроводжувала Бреда Пітта на вечірці після презентації фільму "Вавилон".

Нагадаємо, що зіркове подружжя Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучилися у 2016 році. З того часу між акторами йде боротьба в суді за опіку над 6 дітьми. Анджеліна Джолі намагається добитися цілковитої опіки, тоді як Бред Пітт хоче приділяти увагу дітям стільки ж, скільки й зіркова мати.