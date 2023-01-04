Відомий голлівудський актор Бред Пітт тримає особисте життя під кількома замками та вкрай рідко коментує свої стосунки. Але вже кілька разів його бачили із дизайнеркою Інес де Рамон, підозрюючи, що в них стосунки.

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Бред Пітт зустрів Новий рік не сам

Папараці підловили пару, коли ті святкували Новий рік. Вони зустріли 1 січня разом у місті Кабо-Сан-Лукас, що в Мексиці. За словами інсайдерів, 59-річний актор та 32-річна дизайнерка ювелірних виробів часто проводять разом час і справді мають стосунки.

Вони зустрічаються. У них все добре. Жодного стресу. Бреду це подобається,

– діляться друзі.

Папараці сфотографували Бреда й Інес, коли ті засмагали на кріслах біля басейну. Де Рамон сиділа навпроти Пітта, бо відпочивала топлес.

Чи було відомо про їхній роман раніше

Вперше Бреда Пітта та Інес де Рамон побачили разом у листопаді: тоді вони зустрічалися із Сінді Кроуфорд та Шоном Пенном на концерті Боно, що проходив у Лос-Анджелесі. Зіркова пара тоді трималась за руки.

Також дизайнерка супроводжувала Бреда Пітта на вечірці після презентації фільму "Вавилон". Тоді в пресі писали, що це великий крок з боку актора, що свідчить про їхні близькі взаємини.

Про особисте життя Рамон відомо небагато. На початку 2022 року вона розлучилась з чоловіком Полом Веслі, зіркою "Щоденників вампірів".