Брэд Питт познакомил новую любимую с детьми

Похоже, что отношения у голливудского актера Брэда Питта действительно серьезны. Актер начал встречаться с Инес еще в ноябре. По инсайдерской информации, за последние три месяца пара невероятно сблизилась.

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В частности, Бред даже познакомил новую любимую с большинством своих детей, которых он имеет совместно с бывшей супругой Анджелиной Джоли.

Инсайдеры также сообщили СМИ, что голливудскому актеру безразлично на то, что о его новых отношениях думает бывшая жена.

Особенно ему наплевать, что думает Анджелина Джоли. На самом деле он хочет, чтобы она знала, что он счастлив с кем-то другим,

– цитирует издание слова инсайдера.

Также голливудскому актеру все равно на то, что думает об их отношениях бывший муж Инес – актер Пол Уэсли.

Что известно о новой избраннице Брэда Питта

Очевидно, что Инес и Брэд серьезно настроены на отношения. В частности, избранница поддерживает актера, у которого был тяжелый развод с Анджелиной Джоли. В то же время Брэд Питт поддержал Рамон, когда она разошлась с мужем.

"Они фактически сблизились из-за развода и настроены достаточно серьезно", – рассказал инсайдер.

Добавим, что впервые Брэда Питта и Инес де Рамон увидели вместе в ноябре: тогда они встречались с Синди Кроуфорд и Шоном Пенном на концерте Боно в Лос-Анджелесе. Звездная пара держалась за руки.



Брэд Питт из Инес де Рамон / Фото The Daily Mail

Также дизайнер сопровождала Брэда Питта на вечеринке после презентации фильма "Вавилон".

Напомним, что звездные супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году. С тех пор между актерами идет борьба в суде за опеку над 6 детьми. Анджелина Джоли пытается добиться полной опеки, в то время как Брэд Питт хочет уделять внимание детям столько же, сколько и звездная мать.