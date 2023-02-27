Бред Пітт разом зі своєю новою коханою Інес де Рамон з'явився на публіці: відео пари

Голлівудський актор Бред Пітт вийшов на публіку разом зі своєю новою обраницею – 29-річною Інес де Рамон. Цікаво, що роман пари обговорюється ще з листопада 2022 року.

Схоже, що стосунки між голлівудський актором та дизайнеркою ювелірних прикрас дійсно серйозні. Кілька днів тому стало відомо, що Бред навіть познайомив нову обраницю із більшістю своїх дітей, яких він має від колишньої дружини Анджеліни Джолі.

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Журнал Paris Match опублікував відео, на якому Бред Пітт та його нова дівчина вечеряють на світській вечері в елітному ресторані Fouquet's на Єлисейських полях.

Для спільного виходу Інес Де Рамон обрала блискучу сріблясту сукню з глибоким вирізом, яку доповнила яскравими сережками та кольє. Водночас голлівудський актор був у стильному чорному костюмі.

Як повідомляє The Daily Mail, перед вечерею Бред Пітт вийшов на сцену 48-ї церемонії вручення кінопремії Cesar Film Awards, щоб вручити нагороду режисеру Бійцівського клубу Девіду Фінчеру.

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