Схоже, що стосунки між голлівудський актором та дизайнеркою ювелірних прикрас дійсно серйозні. Кілька днів тому стало відомо, що Бред навіть познайомив нову обраницю із більшістю своїх дітей, яких він має від колишньої дружини Анджеліни Джолі.
Цікаво Навчився на попередніх, – Дантес відповів, чому приховує нові стосунки
Журнал Paris Match опублікував відео, на якому Бред Пітт та його нова дівчина вечеряють на світській вечері в елітному ресторані Fouquet's на Єлисейських полях.
Для спільного виходу Інес Де Рамон обрала блискучу сріблясту сукню з глибоким вирізом, яку доповнила яскравими сережками та кольє. Водночас голлівудський актор був у стильному чорному костюмі.
Як повідомляє The Daily Mail, перед вечерею Бред Пітт вийшов на сцену 48-ї церемонії вручення кінопремії Cesar Film Awards, щоб вручити нагороду режисеру Бійцівського клубу Девіду Фінчеру.
Що відомо про роман Бреда Пітта: останні новини
- Інсайдери запевняють, що між Інес та Бред все серйозно. Кохана підтримала актора, який мав важке розлучення з Анджеліною Джолі. Водночас Бред Пітт підтримав Рамон, коли вона розійшлася з чоловіком. На цьому пара і зійшлася.
- Вперше Бреда Пітта та Інес де Рамон побачили разом у листопаді. Тоді вони зустрічалися із Сінді Кроуфорд та Шоном Пенном на концерті Боно, що проходив у Лос-Анджелесі. Зіркова пара трималася за руки.
- Також дизайнерка супроводжувала Бреда Пітта на вечірці після презентації фільму "Вавилон". В пресі писали, що це великий крок з боку актора, що свідчить про їхні близькі взаємини.
- Також днями папараці сфотографували Бреда й Інес, коли ті засмагали на кріслах біля басейну. На фото Рамон сиділа навпроти Пітта, бо відпочивала топлес.