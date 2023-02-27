Похоже, что отношения между голливудским актером и дизайнеркой ювелирных украшений действительно серьезны. Несколько дней назад стало известно, что Брэд даже познакомил новую избранницу с большинством своих детей, которых он имеет от бывшей жены Анджелины Джоли.
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Журнал Paris Match опубликовал видео, на котором Брэд Питт и его новая девушка ужинают на светском ужине в элитном ресторане Fouquet's на Елисейских полях.
Для совместного выхода Инес Де Рамон выбрала блестящее серебристое платье с глубоким вырезом, дополненное яркими серьгами и колье. В то же время голливудский актер находился в стильном черном костюме.
Как сообщает The Daily Mail, перед ужином Брэд Питт вышел на сцену 48-й церемонии вручения кинопремии Cesar Film Awards, чтобы вручить награду режиссеру Бойцовского клуба Дэвиду Финчеру.
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- Инсайдеры уверяют, что между Инесом и Брэдом все серьезно. Любимая поддержала актера, у которого был тяжелый развод с Анджелиной Джоли. В то же время Брэд Питт поддержал Рамон, когда она разошлась с мужем. На этом пара и сошлась.
- Впервые Брэда Питта и Инес де Рамон увидели вместе в ноябре. Тогда они встречались с Синди Кроуфорд и Шоном Пенном на концерте Боно в Лос-Анджелесе. Звездная пара держалась за руки.
- Также дизайнер сопровождала Брэда Питта на вечеринке после презентации фильма "Вавилон". В печати писали, что это большой шаг со стороны актера, что свидетельствует об их близких взаимоотношениях.
- Также на днях папарацци сфотографировали Брэда и Инес когда те загорали на креслах у бассейна. На фото Рамон сидела напротив Питта, потому что отдыхала топлесс.