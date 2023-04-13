Мировая звезда кантри Брэд Пэйсли поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. Не так давно он стал послом инициативы президента UNITED24, а теперь приехал в Киев.
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Брэд Пэйсли приехал в Украину
Многократный лауреат Грэмми и Academy of Country Music Awards появился в центре Киева. На фоне уничтоженной российской техники на Михайловской площади он с гитарой исполнил песню "Same Here". Также артист спел на украинском "Червону руту".
Я нахожусь на станции метро в Киеве, где тысячи людей прячутся во время воздушной тревоги. Более года назад Россия нанесла сокрушительный удар этому народу. Я делаю все, что в моих силах, чтобы помочь, и призываю вас делать то же самое, – обратился Брэд Пэйсли к поклонникам и коллегам.
Брэд Пэйсли в Украине: видео
Мировые звезды поддерживают Украину: последнее
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