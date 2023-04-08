Відома правозахисниця та співзасновниця Фонду Клуні "За справедливість" Амаль Клуні долучилась до онлайн-розмови з Андрієм Єрмаком. Вони спілкувались про притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні особливо проти українських дітей.
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Андрій Єрмак та Амаль Клуні обговорили російські злочини
У розмові Андрій Єрмак та дружина Джорджа Клуні обговорили захист прав українських дітей. Амаль Клуні – адвокатка у міжнародних судах: Міжнародному суді ООН і Міжнародному кримінальному суді, тому її підтримка важлива для України.
Росія має відповісти за злочини проти українських дітей. Повідомив у розмові, що, лише за офіційними даними, щонайменше 20 тисяч дітей були примусово вивезені російськими військовими з тимчасово окупованих територій, розлучені з батьками та силоміць передані в російські сім’ї, тоді як рідні батьки не знали, де їхні діти та що з ними,
– розповів Андрій Єрмак.
Керівник ОП також наголосив на важливості повернути всіх депортованих українських дітей та покаранні російських злочинців. Він додав, що представники України працюють в цьому напрямі, але потребують міжнародної правової підтримки. Андрій Єрмак висловив сподівання розробити нові механізми і захисту дітей, і покарання винних, а також запобігання можливих злочинів.
Амаль Клуні підкреслила, що вона та її колеги з фонду працюють над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності. Країна-терорист порушує міжнародне право і має нести відповідальність.
Амаль Клуні та Андрій Єрмак / Фото з телеграму Єрмака
Як Амаль Клуні підтримує Україну
- З початку війни Амаль Клуні увійшла в групу юристів, які допомагатимуть постраждалим і представлятимуть людей, які потребують підтримки в суді щодо кримінальних чи інших справ.
- Ще у квітні 2022 року Амаль Клуні виступила в Раді Безпеки ООН після того, як з'явилися докази звірств російських військових. Вона критикувала політиків та закликала до справедливості.
- Про справу зіркової матусі знають навіть її діти. Амаль розповідала, як її син намалював в'язницю й вказав, що це місце для Путіна.