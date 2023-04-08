Відома правозахисниця та співзасновниця Фонду Клуні "За справедливість" Амаль Клуні долучилась до онлайн-розмови з Андрієм Єрмаком. Вони спілкувались про притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні особливо проти українських дітей.

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Андрій Єрмак та Амаль Клуні обговорили російські злочини

У розмові Андрій Єрмак та дружина Джорджа Клуні обговорили захист прав українських дітей. Амаль Клуні – адвокатка у міжнародних судах: Міжнародному суді ООН і Міжнародному кримінальному суді, тому її підтримка важлива для України.

Росія має відповісти за злочини проти українських дітей. Повідомив у розмові, що, лише за офіційними даними, щонайменше 20 тисяч дітей були примусово вивезені російськими військовими з тимчасово окупованих територій, розлучені з батьками та силоміць передані в російські сім’ї, тоді як рідні батьки не знали, де їхні діти та що з ними,

– розповів Андрій Єрмак.

Керівник ОП також наголосив на важливості повернути всіх депортованих українських дітей та покаранні російських злочинців. Він додав, що представники України працюють в цьому напрямі, але потребують міжнародної правової підтримки. Андрій Єрмак висловив сподівання розробити нові механізми і захисту дітей, і покарання винних, а також запобігання можливих злочинів.

Амаль Клуні підкреслила, що вона та її колеги з фонду працюють над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності. Країна-терорист порушує міжнародне право і має нести відповідальність.



Амаль Клуні та Андрій Єрмак / Фото з телеграму Єрмака

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