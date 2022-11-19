Ресторатор Михаил Кацурин расстался с супругой около 9 месяцев назад. С тех пор, как он рассказал, на него льются километры комментариев с осуждениями – его упрекают из-за детей. Вроде бы "надо жить вместе ради малышей".

Читайте также Артем Пивоваров едва не травмировался на концерте: за что он разозлился на фанатов

Миша Кацурин высказался о разводе

Ресторатор ответил, что действительно считает, что надо прилагать усилия, чтобы развод не состоялся. Но в его случае ничего не сработало. Так что быть несчастливыми родителями и воспитывать детей – неправильно, по его мнению.

Вот мои мысли: развод – это крайность. В отношениях бывают сложные периоды и нужно добросовестно работать, чтобы фиксить отрицательное и развивать положительное. Надо попробовать все. Я, например, попробовал. Но стоит быть честным с собой и уметь остановиться, когда не работает,

– поделился Михаил.

"Остаться в отношениях ради детей – не ок. Во-первых, ваши отношения с детьми – это ваши отношения с детьми, а отношения с партнером – это просто разные отдельные отношения. Дети гораздо больше страдают от печальных родителей и их конфликтов, чем от разведенных родителей, которые смогли построить с кем-то свое счастье или быть счастливее наедине, чем вместе".



Михаил Кацурин с детьми / Фото из инстаграма

Ресторатор подчеркнул, что важно, чтобы после развода и мама, и отец принимали равноценное участие в жизни детей. "Научить чему-то ребенка можно только, если умеешь и практикуешь сам. Родители, живущие в несчастливых, безрадостных браках никогда не научат своих детей радоваться жизни. К чему я это: хоть счастливые родители – не равны хорошие родители, но несчастные родители – это у в любом случае полный провал".

Заметим, что судя по фотографиям в профиле знаменитостей, они действительно поровну проводят время с детьми.