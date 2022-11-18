Молодий виконавець Пивоваров зараз дає чимало концертів в Україні, через що у нього збільшується фан-база. Проте захоплення шанувальників інколи переходить межі, і одним з таких прикладів хлопець поділився в інстаграмі.
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Пивоваров опублікував відео зі словами: "Як вважаєте, це нормально?", де показав, як зав'язує шнурки свого взуття. На фоні чути сміх дівчат, які не відчули сорому за свої дії, на що артист гнівно відповів:
От що? Який сенс цього? Щоб я просто розбив собі голову? Ну клас! Ну це просто супер... Як закінчити концерт максимально швидко. Просто розв'язати йому шнурки, щоб він розбив собі голову. Вже б краще зняли одяг з мене,
– сказав розлючений Артем.
У коментарях до відео підписники підтримали виконавця та почали обурюватись, що дівчата забули про особисті кордони й безпеку:
- "Особисті кордони, повага до артиста". Ні, не чули";
- "Іспанський сором";
- "І це відео має показати кожному, що потрібно думати перед тим, як щось робити та пам'ятати про особисті кордони кожного і артиста у тому числі";
- "Не можна так робити";
- "А якби справді артист травмувався чи травмував ще когось? Ви б не просто начудили, а зробили тілесні ушкодження, забрали б у інших можливість відпочити і радіти, і підвели б наших хлопців і дівчат на передку, які отримують допомогу з цих концертів…";
- "Намагаються привернути на себе увагу будь-яким способом… Не думають про наслідки";
- "Жах, весь концерт спостерігали за неадекватною поведінкою тих людей і дивувалися, як може бути так байдуже на особисті кордони інших. Цей вчинок просто добив";
- "Це маразм на всю голову! Неповага!!!! Ось ці облапування, шнурівки розв'язувати, ще якусь фігню творити, а як же особисті кордони, повага, і все чому вчили батьки?".
Зазначимо, що це не перший інцидент за останні дні, коли фанати не стримують своїх емоцій та шкодять кумирам. На концерті в Гаррі Стайлза у Лос-Анджелесі глядач кинув у співака жменю цукерок – одна з них потрапила в око виконавцю. Відео можна побачити тут.