Молодий виконавець Пивоваров зараз дає чимало концертів в Україні, через що у нього збільшується фан-база. Проте захоплення шанувальників інколи переходить межі, і одним з таких прикладів хлопець поділився в інстаграмі.

До слова Після пісні з німкенею: Jerry Heil та Alyona Alyona записали трек з польським репером

Пивоваров опублікував відео зі словами: "Як вважаєте, це нормально?", де показав, як зав'язує шнурки свого взуття. На фоні чути сміх дівчат, які не відчули сорому за свої дії, на що артист гнівно відповів:

От що? Який сенс цього? Щоб я просто розбив собі голову? Ну клас! Ну це просто супер... Як закінчити концерт максимально швидко. Просто розв'язати йому шнурки, щоб він розбив собі голову. Вже б краще зняли одяг з мене,

– сказав розлючений Артем.

У коментарях до відео підписники підтримали виконавця та почали обурюватись, що дівчата забули про особисті кордони й безпеку:

"Особисті кордони, повага до артиста". Ні, не чули";

"Іспанський сором";

"І це відео має показати кожному, що потрібно думати перед тим, як щось робити та пам'ятати про особисті кордони кожного і артиста у тому числі";

"Не можна так робити";

"А якби справді артист травмувався чи травмував ще когось? Ви б не просто начудили, а зробили тілесні ушкодження, забрали б у інших можливість відпочити і радіти, і підвели б наших хлопців і дівчат на передку, які отримують допомогу з цих концертів…";

"Намагаються привернути на себе увагу будь-яким способом… Не думають про наслідки";

"Жах, весь концерт спостерігали за неадекватною поведінкою тих людей і дивувалися, як може бути так байдуже на особисті кордони інших. Цей вчинок просто добив";

"Це маразм на всю голову! Неповага!!!! Ось ці облапування, шнурівки розв'язувати, ще якусь фігню творити, а як же особисті кордони, повага, і все чому вчили батьки?".

Зазначимо, що це не перший інцидент за останні дні, коли фанати не стримують своїх емоцій та шкодять кумирам. На концерті в Гаррі Стайлза у Лос-Анджелесі глядач кинув у співака жменю цукерок – одна з них потрапила в око виконавцю. Відео можна побачити тут.