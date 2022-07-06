Велика Британія просить оргкомітет Євробачення знову звернути увагу на Україну
Джерело:офіційний сайт Бориса Джонсона
Нещодавно представники Євробачення одноголосно заявили, що в Україні наступний конкурс не може бути проведений через небезпеку. Ймовірним претендентом стала Велика Британія, але вона звертається до організаторів не бути такими принциповими.
Про звернення уряду Великої Британії до Європейської мовної спілки заявив Борис Джонсон, прем'єр-міністр країни. Це він сказав 5 липня під час спілкування телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.
Не лише про конкурс Kalush Orchestra записує спільний трек з представником Великої Британії на Євробаченні-2022
Відповідна інформація вже з'явилася на офіційному сайті британського прем'єра. Велика Британія згідна з тим, що EBU, яка займається організацією конкурсу Євробачення, повинна ще раз розглянути Україну як місце проведення пісенного заходу.
Нагадаємо, що конкурс у Британії можуть провести через те, що друге місце після Kalush Orchestra отримав Сем Райдер. Він виконав пісню Space Man і завоював любов фанів у всьому світі.
Сем Райдер – Space Man: дивитись відео онлайн
Чому Євробачення-2023 "не світить" Україні
- Після приголомшливої перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 в Італії, постало гостро питання, як конкурс пройде в Україні.
- Вже був створений Організаційний комітет щодо проведення, а Суспільне пропонувало провести Євробачення-2023 у трьох різних регіонах України – у Києві, Львові, на Закарпатті – на кордоні з Угорщиною і Словаччиною.
- Але неочікувана звістка оргкомітету Євробачення про те, що конкурс проведуть найімовірніше у Великій Британії, здивувала усіх. Міністр культури Олександр Ткаченко казав, що попередньо про це ніде не обговорювалось і відомство не знало про такі плани EBU.
- Проте Україна не здавалась: Ткаченко підготував звернення до ЄМС, яке також підписали переможниця Євробачення-2004 Руслана Лижичко, фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк та голова правління АТ "НСТУ" Микола Чернотицький, аби конкурс провели в Україні.
- В оргкомітеті нещодавно ще раз наголосили, що в Україні не може бути проведено конкурс, зазначивши, що через війну неможливо гарантувати учасникам та гостям безпеку.