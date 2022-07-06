Велика Британія просить оргкомітет Євробачення знову звернути увагу на Україну

Нещодавно представники Євробачення одноголосно заявили, що в Україні наступний конкурс не може бути проведений через небезпеку. Ймовірним претендентом стала Велика Британія, але вона звертається до організаторів не бути такими принциповими.

Про звернення уряду Великої Британії до Європейської мовної спілки заявив Борис Джонсон, прем'єр-міністр країни. Це він сказав 5 липня під час спілкування телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.

Не лише про конкурс Kalush Orchestra записує спільний трек з представником Великої Британії на Євробаченні-2022

Відповідна інформація вже з'явилася на офіційному сайті британського прем'єра. Велика Британія згідна з тим, що EBU, яка займається організацією конкурсу Євробачення, повинна ще раз розглянути Україну як місце проведення пісенного заходу.

Нагадаємо, що конкурс у Британії можуть провести через те, що друге місце після Kalush Orchestra отримав Сем Райдер. Він виконав пісню Space Man і завоював любов фанів у всьому світі.

Сем Райдер – Space Man: дивитись відео онлайн

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