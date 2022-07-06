Про звернення уряду Великої Британії до Європейської мовної спілки заявив Борис Джонсон, прем'єр-міністр країни. Це він сказав 5 липня під час спілкування телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.
Не лише про конкурс Kalush Orchestra записує спільний трек з представником Великої Британії на Євробаченні-2022
Відповідна інформація вже з'явилася на офіційному сайті британського прем'єра. Велика Британія згідна з тим, що EBU, яка займається організацією конкурсу Євробачення, повинна ще раз розглянути Україну як місце проведення пісенного заходу.
Нагадаємо, що конкурс у Британії можуть провести через те, що друге місце після Kalush Orchestra отримав Сем Райдер. Він виконав пісню Space Man і завоював любов фанів у всьому світі.
Сем Райдер – Space Man: дивитись відео онлайн
Чому Євробачення-2023 "не світить" Україні
- Після приголомшливої перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 в Італії, постало гостро питання, як конкурс пройде в Україні.
- Вже був створений Організаційний комітет щодо проведення, а Суспільне пропонувало провести Євробачення-2023 у трьох різних регіонах України – у Києві, Львові, на Закарпатті – на кордоні з Угорщиною і Словаччиною.
- Але неочікувана звістка оргкомітету Євробачення про те, що конкурс проведуть найімовірніше у Великій Британії, здивувала усіх. Міністр культури Олександр Ткаченко казав, що попередньо про це ніде не обговорювалось і відомство не знало про такі плани EBU.
- Проте Україна не здавалась: Ткаченко підготував звернення до ЄМС, яке також підписали переможниця Євробачення-2004 Руслана Лижичко, фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк та голова правління АТ "НСТУ" Микола Чернотицький, аби конкурс провели в Україні.
- В оргкомітеті нещодавно ще раз наголосили, що в Україні не може бути проведено конкурс, зазначивши, що через війну неможливо гарантувати учасникам та гостям безпеку.