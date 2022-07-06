Про звернення уряду Великої Британії до Європейської мовної спілки заявив Борис Джонсон, прем'єр-міністр країни. Це він сказав 5 липня під час спілкування телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.

Не лише про конкурс Kalush Orchestra записує спільний трек з представником Великої Британії на Євробаченні-2022

Відповідна інформація вже з'явилася на офіційному сайті британського прем'єра. Велика Британія згідна з тим, що EBU, яка займається організацією конкурсу Євробачення, повинна ще раз розглянути Україну як місце проведення пісенного заходу.

Нагадаємо, що конкурс у Британії можуть провести через те, що друге місце після Kalush Orchestra отримав Сем Райдер. Він виконав пісню Space Man і завоював любов фанів у всьому світі.

Сем Райдер – Space Man: дивитись відео онлайн

Чому Євробачення-2023 "не світить" Україні