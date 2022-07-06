Об обращении правительства Великобритании в Европейский языковой союз заявил Борис Джонсон, премьер-министр страны. Об этом он сказал 5 июля во время общения по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Не только о конкурсе Kalush Orchestra записывает совместный трек с представителем Великобритании на Евровидении-2022.

Соответствующая информация уже появилась на официальном сайте британского премьера. Великобритания согласна с тем, что EBU, занимающаяся организацией конкурса Евровидения, должна еще раз рассмотреть Украину как место проведения песенного мероприятия.

Напомним, что конкурс в Британии могут провести из-за того, что второе место после Kalush Orchestra получил Сэм Райдер. Он исполнил песню Space Man и завоевал любовь фанатов по всему миру.

Сэм Райдер – Space Man: смотреть видео онлайн

Почему Евровидение-2023 "не светит" Украине