Об обращении правительства Великобритании в Европейский языковой союз заявил Борис Джонсон, премьер-министр страны. Об этом он сказал 5 июля во время общения по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Не только о конкурсе Kalush Orchestra записывает совместный трек с представителем Великобритании на Евровидении-2022.
Соответствующая информация уже появилась на официальном сайте британского премьера. Великобритания согласна с тем, что EBU, занимающаяся организацией конкурса Евровидения, должна еще раз рассмотреть Украину как место проведения песенного мероприятия.
Напомним, что конкурс в Британии могут провести из-за того, что второе место после Kalush Orchestra получил Сэм Райдер. Он исполнил песню Space Man и завоевал любовь фанатов по всему миру.
Сэм Райдер – Space Man: смотреть видео онлайн
Почему Евровидение-2023 "не светит" Украине
- После потрясающей победы группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022 в Италии, стал остро вопрос, как конкурс пройдет в Украине.
- Уже был создан Организационный комитет по проведению, а Общественное предлагало провести Евровидение-2023 в трех разных регионах Украины – Киеве, Львове, Закарпатье – на границе с Венгрией и Словакией.
- Но неожиданное известие оргкомитета Евровидения о том, что конкурс проведут, скорее всего, в Великобритании, удивило всех. Министр культуры Александр Ткаченко сказал, что предварительно об этом нигде не обсуждалось и ведомство не знало о таких планах EBU.
- Однако Украина не сдавалась: Ткаченко подготовил обращение в ЕМС, которое также подписали победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко, фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк и председатель правления АО "НСТУ" Николай Чернотицкий, чтобы конкурс провели в Украине.
- В оргкомитете недавно еще раз подчеркнули, что в Украине не может быть проведен конкурс, отметив, что из-за войны невозможно обеспечить участникам и гостям безопасность.