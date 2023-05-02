Боно з U2 намалював портрет Зеленського для обкладинки американського журналу

Боно з ірландського гурту U2 намалював портрет Володимира Зеленського для обкладинки червневого номера американського журналу The Atlantic. Вона виконана у жовто-блакитних кольорах і з промовистим написом.

Портрет Володимира Зеленського з'явився на обкладинці одного з найстаріших та найавторитетніших журналів США The Atlantic. Усе тому, що в номері розміщена стаття "Контрнаступ" – репортаж з України та фронту. Тож на картині соліста U2 Боно справедливо красується напис: "Вибір між свободою та страхом".

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Боно з U2 намалював портрет Зеленського для обкладинки журналу

Червневу обкладинку розробив і намалював Боно, який розповів Джефрі Голдбергу, що іноді переробляє та переосмислює обкладинки Atlantic на своєму iPad,

– наголосили у твіттері.

Портрет Зеленського, який намалював Боно з U2 / Фото The Atlantic

Як зазначив головний редактор The Atlantic, Боно "стурбований питаннями свободи та гідності". Він також наголосив, що перемога України необхідна для торжества демократії.

"Майбутнє демократичного світу визначатиметься тим, чи зможуть українські військові вийти з тупика з Росією та відкинути країну назад – можливо, навіть назавжди з Криму", – йдеться у статті "Контрнаступ".

Боно приїжджав в Україну