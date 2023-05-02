Боно з U2 намалював портрет Зеленського для обкладинки американського журналу
Джерело:The Atlantic
Боно з ірландського гурту U2 намалював портрет Володимира Зеленського для обкладинки червневого номера американського журналу The Atlantic. Вона виконана у жовто-блакитних кольорах і з промовистим написом.
Портрет Володимира Зеленського з'явився на обкладинці одного з найстаріших та найавторитетніших журналів США The Atlantic. Усе тому, що в номері розміщена стаття "Контрнаступ" – репортаж з України та фронту. Тож на картині соліста U2 Боно справедливо красується напис: "Вибір між свободою та страхом".
Читайте також Стівен Кінг відреагував на ракетні удари по житлових будинках: "Це не війна, це тероризм"
Боно з U2 намалював портрет Зеленського для обкладинки журналу
Червневу обкладинку розробив і намалював Боно, який розповів Джефрі Голдбергу, що іноді переробляє та переосмислює обкладинки Atlantic на своєму iPad,
– наголосили у твіттері.
Портрет Зеленського, який намалював Боно з U2 / Фото The Atlantic
Як зазначив головний редактор The Atlantic, Боно "стурбований питаннями свободи та гідності". Він також наголосив, що перемога України необхідна для торжества демократії.
"Майбутнє демократичного світу визначатиметься тим, чи зможуть українські військові вийти з тупика з Росією та відкинути країну назад – можливо, навіть назавжди з Криму", – йдеться у статті "Контрнаступ".
Боно приїжджав в Україну
- Нагадаємо, у травні 2022 року культовий ірландський гурт U2 приїжджав у Київ на запрошення Володимира Зеленського. Ткаченко пояснював, що Боно та Едж готові підтримати будь-яке прохання українців.
- Тоді вони відвідали деокуповану Бучу, де на власні очі побачили наслідки російського вторгнення, і виступили в метро на станції "Хрещатик". Свій хіт Stand by me U2 заспівав у дуеті з Тарасом Тополею з гурту "Антитіла". Для цього він навіть відпрошувався з позицій на Харківщині, адже Боно зателефонував йому особисто всього за 12 годин.
- До речі, керівник Офісу президента Андрій Єрмак ділився, що домовився з Боно про концерти U2 в наших мирних містах після завершення війни.