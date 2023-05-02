Портрет Владимира Зеленского появился на обложке одного из самых старых и авторитетных журналов США The Atlantic. Все потому, что в номере размещена статья "Контрнаступление" – репортаж из Украины и фронта. На картине солиста U2 Боно справедливо красуется надпись: "Выбор между свободой и страхом".
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Боно из U2 нарисовал портрет Зеленского для обложки журнала
Июньскую обложку разработал и нарисовал Боно, который рассказал Джефри Голдбергу, что иногда перерабатывает и переосмысливает обложки Atlantic на своем iPad,
– отметили в твиттере.
Портрет Зеленского, который нарисовал Боно из U2 / Фото The Atlantic
Как отметил главный редактор The Atlantic, Боно "обеспокоен вопросами свободы и достоинства". Он также подчеркнул, что победа Украины необходима для торжества демократии.
"Будущее демократического мира будет определяться тем, смогут ли украинские военные выйти из тупика с Россией и отбросить страну назад - возможно даже навсегда из Крыма", – говорится в статье "Контрнаступление".
Боно приезжал в Украину
- Напомним, в мае 2022 года культовая ирландская группа U2 приезжала в Киев по приглашению Владимира Зеленского. Ткаченко объяснял, что Боно и Эдж готовы поддержать любую просьбу украинцев.
- Тогда они посетили деоккупированную Бучу, где собственными глазами увидели последствия российского вторжения, и выступили в метро на станции "Крещатик". Свой хит Stand by me U2 спел в дуэте с Тарасом Тополей из группы "Антитела". Для этого он даже отпрашивался с позиций в Харьковской области, ведь Боно позвонил ему лично всего за 12 часов.
- Кстати, руководитель Офиса президента Андрей Ермак делился, что договорился с Боно о концертах U2 в наших мирных городах после войны.