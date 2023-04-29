Знаменитий письменник Стівен Кінг не пропустив останні новини про цинічний ракетний удар по Україні ракетами й безпілотниками. Він відреагував у своєму твітері.
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Стівен Кінг відреагував на ракетний удар
"Король жахів" коротко нагадав про те, що країна-терорист продовжує вбивства мирних українців.
Росія вбиває все більше українських мирних жителів, включаючи дітей, ударами безпілотників. Це – не війна. Це – тероризм,
– написав Стівен Кінг.
Наслідки удару по Умані / Фото ДСНС
Нагадаємо, що під час обстрілу сталось влучання у будинок в Дніпрі, де загинула молода жінка і трирічна дитина. На Київщині в місті Українка уламки ракети також влучили в багатоповерхівку.
Що відомо про удар по Умані
- Вночі 28 квітня окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні. З літаків стратегічної авіації Ту-95 випустили 23 ракети, також атакували безпілотниками. Українські сили ППО збили 21 ракету та 2 безпілотники.
- На жаль, сталося влучання у житловий будинок – багатоповерхівку в Умані. Цілий під'їзд зруйновано, 27 квартир з 46 – знищено.
- Пошуково-рятувальна операція тривала до сьогодні, 29 квітня. Відомо про 23 загиблих, з яких 6 – діти (троє хлопчиків та троє дівчаток). Зниклими безвісти вважаються 2 жінки.