Знаменитий письменник Стівен Кінг не пропустив останні новини про цинічний ракетний удар по Україні ракетами й безпілотниками. Він відреагував у своєму твітері.

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Стівен Кінг відреагував на ракетний удар

"Король жахів" коротко нагадав про те, що країна-терорист продовжує вбивства мирних українців.

Росія вбиває все більше українських мирних жителів, включаючи дітей, ударами безпілотників. Це – не війна. Це – тероризм,

– написав Стівен Кінг.



Наслідки удару по Умані / Фото ДСНС

Нагадаємо, що під час обстрілу сталось влучання у будинок в Дніпрі, де загинула молода жінка і трирічна дитина. На Київщині в місті Українка уламки ракети також влучили в багатоповерхівку.

Що відомо про удар по Умані