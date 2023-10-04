Відповідне відео Повєткін опублікував у своїх соцмережах. Цей вчинок приголомшив українців, адже такий хайп не на часі.
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Повєткін скинув бетонну плиту на Porsche
Блогер зняв детальне відео, як готувався до цього, а потім показав результат. Бетонна плита з висоти впала просто на авто Дениса. Правдивий ролик чи змонтований – наразі невідомо.
Для чого такий хайп – також не зрозуміло. Проте підписників Дениса цей ролик шокував. Вони зазначили, що схожі ідеї зараз не на часі, а машину краще б блогер віддав на ЗСУ.
Що пишуть підписники у коментарях:
- "Продати машину і зробити великий ролик про допомогу людям, військовим – ні, а таке.. Краще нікуди".
- "Прикольно. А люди на фронт за останні гроші авто купують".
- "Міг би продати і купити машини на ЗСУ".
- "Краще б 10 авто на ЗСУ купив".
- "Люди збирають машини на ЗСУ, а ти повторюєш Літвіна".
- "Осуджую за такий вчинок".
Водночас фани заступилися за Дениса Повєткіна та попросили не радити, що йому треба було робити з авто. А дехто припустив, що ролик – змонтований і насправді блогер не робив цього.
Інші прикрі вчинки блогерів під час війни
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