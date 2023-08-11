Алхім ніяк не може заспокоїтися. Спочатку вона заявляла, що досі слухає російську музику на стрімінгових платформах, бо їй це подобається. За її словами, не знала, що так спонсорує окупантів.

Читайте також "Без депіляції вона не 10 з 10": усе про скандальні заяви Остапчука, Буше і Позитива щодо жінок

Скандальна Алхім принизила українців

На особистій сторінці в інстаграмі, яка тепер приватна, блогерка опублікувала сторіс, в якій обізвала жителів західних областей України "заводом д**ілів". Саме так Анна висловилася про мешканців Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Львівщини, Волині та Закарпаття. Алхім не сподобалося, що в цих регіонах люди розмовляють українською мовою й можуть вимагати це від гостей.

Ті, кому це не подобається, – можете відписатися. У мене багато друзів в Ужгороді ц ніхто не реагує так, як ви. Що ви хочете сказати, що я неправду опублікувала? Правду-правду,

– цинічно заявила Алхім.

Схоже, що блогерці зовсім не соромно за висловлювання, які вона транслювала на понад 661-тисячну аудиторію підписників. Ба більше, вона переконана, що має рацію та ні про що не шкодує.

Це вже не перший скандал з Алхім