Соответствующее видео Поветкин опубликовал в своих соцсетях. Этот поступок ошеломил украинцев, ведь такой хайп не на часе.
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Поветкин сбросил бетонную плиту на Porsche
Блогер снял подробное видео, как готовился к этому, а затем показал результат. Бетонная плита с высоты упала прямо на авто Дениса. Правдивый ролик или смонтирован – пока неизвестно.
Для чего такой хайп – тоже непонятно. Однако подписчиков Дениса этот ролик шокировал. Они отметили, что такой хайп сейчас не во время, а машину лучше бы блогер отдал на ВСУ.
Что пишут подписчики в комментариях:
- "Продать машину и сделать большой ролик о помощи людям, военным – нет, а такое… Лучше некуда".
- "Прикольно. А люди на фронт за последние деньги авто покупают".
- "Мог бы продать и купить машины на ВСУ".
- "Лучше бы 10 авто на ВСУ купил".
- "Люди собирают машины на ВСУ, а ты повторяешь Литвина".
- "Осуждаю за такой поступок".
В то же время фаны вступились за Дениса Поветкина и попросили не советовать, что ему нужно было делать с авто. А некоторые предположили, что ролик – смонтированный и на самом деле блогер не делал этого.
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