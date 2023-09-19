Ярмак також шокував інформацією, що деякі блогери просять гроші за те, щоб виставити у себе збір на ЗСУ. Про свідомих та безвідповідальних інфлюенсерів він розповів у новому інтерв'ю.
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Юлія Верба вважає, що держава має все робити сама. Та й сама блогерка не публікує збори та не пише пости про війну.
Верба – це наслідки російської блогерської пропаганди з наративами "Я поза політикою" і "Воюють політики, а страждає народ". І ось ми маємо те, що маємо,
– пояснив Ярмак.
Музикант зазначив, що Росія дуже сильно вплинула на нашу культуру. Він зауважив, що до 2022 року українська молодь дивилася російських блогерів, які просували свої наративи.
На противагу Вербі репер навів приклад стрімера "Лебіговича", який став популярним у соцмережі. Ярмаку подобається цей блогер.
"Мені подобається, що в Україні формуються такі лідери думок – свідомі блогери. "Лебігович" робить великий вклад у забезпеченні підрозділів", – підсумував Ярмак.
Дивіться повне інтерв'ю з Олександром Ярмаком: відео
Чим оскандалилася Юлія Верба
- Раніше стендап-комік Антон Тимошенко у подкасті з Сергієм Притулою згадав про Юлію Вербу, яка не говорять про війну. Зараз дівчина "живе життя", а серед її публікацій немає жодного збереженого збору для військових.
- Верба не стала мовчати після хейту та відповіла коміку. Блогерка заявила, що робить донати тихо та не хвалиться тим, як допомагає війську. На її думку, Притула та Тимошенко лише хотіли підняти переглядів на її імені.
- Антон Тимошенко у відповідь записав нове звернення. Він дорікнув за позицію дівчини, що хвалиться машинами та квартирою, але не донатами. Та пояснив, чому зараз потрібно "мірятися донатами".
- Про суперечку між Вербою та Тимошенком висловилось чимало зірок. Під дописом коміка підтримала Даша Астаф'єва, Емма Антонюк, Наріман Алієв, Женя Янович, Василь Байдак та багато інших.