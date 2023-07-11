Верба записала сторіс, в яких висловила свою думку щодо негативних коментарів від користувачів соцмереж. Вона вважає, що просто "треба перечекати", бо люди зараз дуже озлоблені.

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Юля Верба про негатив в соцмережах

Дівчина зауважила, що вже шість років розвиває свій блог, тож її неодноразово раніше хейтили. Вона сказала, що в неї до цього вже є "імунітет". У коротких відео Юлія Верба зазначила, що на машину вона законно заробила і сплачує податки. Відтак не розуміє, чому люди обурюються.

Я спокійно на це все дивлюся. Тим більше, що наші люди озлоблені до того всього. Це в людей болить,

– поділилася Верба.

"Не зліться на мене, я працювала плідно і можу собі таке дозволити. Все. Нащо писати дурниці? Краще порадійте за людину. Якщо ж я вас дратую, то нічого не пишіть. Або відпишіться від мене нах*р", – додала блогерка.

До того ж Юля сказала, що вважає цей хейт "тупим".



Юля Верба висловилась про хейт в мережі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Головне про інцидент

Днями блогерка з Івано-Франківська придбала Mercedes-Benz S 580 2023 року випуску. Середня ціна за таке авто коливається від 7 до 10 мільйонів гривень. Машину вона купила в одному з автомобільних салонів Львова. У мережі її захейтили, бо вважають, що зараз не на часі хизуватися такими дорогими покупками. Втім, деякі підписники дівчини в захваті від того, що у 20 років вона змогла так влаштувати своє життя, що має змогу купувати все, чого хоче й про що мріє. Слід зазначити, що це вже друге її авто. Три роки тому блогерка купила собі Mercedes Benz GLE Class 400 4Matic Coupe AMG, який тоді коштував близько 1,4 мільйона гривень.