Під ранок 19 грудня Київщину атакували "шахідами" – окупанти влучили в критичну інфраструктуру та приватні будинки. Через обстріл постраждала українська електроенергія, також виникли проблеми з теплом і водою.

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Григорій Решетник про те, як живе в блекаут

Кияни через обстріл опинилися в умовах блекауту. Телеведучий Григорій Решетник розповів, як він з дружиною та трьома дітьми жив в місті. Зіркова сім'я на 18 годин опинилась без електрики й тепла, але їх рятувало свято – адже в цей день відзначали День Святого Миколая.

Нічний підйом через тривогу… з Кріс переносимо сплячих дітей в коридор. Потім відбій… потім знову тривога. А потім 18 годин без світла, води та опалення. Свято, подарунки під ялинкою та усмішки синів,

– пригадав цей день Григорій Решетник.



Григорій Решетник з сім'єю / Фото з інстаграму ведучого

Шоумен додав, що він з сім'єю живе на високому поверсі, тож через те, що не працює ліфт, доводилось пішки спускатись та підійматись, водити дітей до школи й на прогулянки.

"Плюс самі паралельно працюємо… Але найголовніше – розуміємо, що є сім'ї, кому ще складніше. Тому хочемо всіх підтримати та сказати – ніколи не опускайте руки, любіть Україну та допомагайте виборювати нашу Незалежність, як можете. Нам все під силу".

Зауважимо, що Київ лише починає оговтуватися після обстрілу. Як повідомляють в YASNO, потужність електроенергії в місті є на 50% меншою, ніж має бути. Тому до планових графіків ще далеко: насамперед у столиці слід заживити критичну інфраструктуру.

Як живуть зірки без світла