Ніна Матвієнко народилася 1947 року й була п'ятою дитиною в сім'ї. Тож батькам її доводилося нелегко. Мати Антоніна навіть збрехала про дату народження доньки, щоб отримати манну крупу. Тож у паспорті співачки не її день народження.

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Святкую я завжди 13 жовтня, перед Покровою, так як мама сказала, що я з братом найстаршим в один день народилася. А всім, хто народився 10-го, видавали крупу, а я народилася 13-го. Мама мене записала 10-го, щоб отримати манну крупу,

– зізналася Ніна Матвієнко.

"Тоді також були дуже тяжкі часи. Все ж таки 47-й рік, якраз два роки після війни. Усе ще було сирим, усе ще стогнало від пожеж, від згарищ, від крові", – додала артистка.

Нагадаємо, 10 жовтня Росія масовано обстріляла Україну, випустивши по Києву десятки ракет. Тоді Ніна Митрофанівна записала доньці Тоні відео у Велику Британію, де так коментувала терор агресорки: "Начебто свято, а тут поряд смерть і вогонь, б'ють по Києву. Але ти там не хвилюйся сильно. Моє 75-річчя сильніше за ці ракети, мій дух сильніший".