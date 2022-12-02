Українська співачка Джамала приїхала до Києва, де зустрілась з президентом Володимиром Зеленським. Вона опублікувала на особистій сторінці кадри зі столиці.

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Джамала показала знеструмлений Київ

Виконавиця поділилась кадрами зі знеструмленої столиці та прокоментувала ці фото. Вона поділилась, що зараз потрібно бути єдиними та допомагати один одному.

Росія нахабно намагається позбавити українців тепла, світла та води. І вона не планує зупинятися. Сьогодні знову тривоги… Попередні удари привели до того, що зараз дефіцит виробництва електроенергії складає близько 30%. Це суттєвий відсоток, на жаль. Тисячі містечок, сіл та близько 6 мільйонів людей зараз без світла,

– підкреслила артистка.

Джамала додала, що була вражена побачити країну без світла. Вона подякувала тим, хто відновлює енергетику в домівках українців.

"Раніше їздила потягом та бачила освітлені вночі вулиці, цього разу побачила країну в пітьмі. Країна-агресор хоче занурити Україну в цю пітьму, а сама водночас вже давно в ній тоне. Я дякую всім тим, хто працює та відновлює світло. Це понад 1000 фахівців. Ви — герої! Дякую людям, які допомагають один одному в цей складний час. Ми маємо бути єдиними, наскільки це можливо".

Знеструмлений Київ / Фото з інстаграму Джамали

Шанувальники активно реагують на світлини від виконавиці. Вони також у захваті від українських енергетиків:

"Я щоразу ловлю себе на думці: "як ці герої відновлюють нас світло за лічені години?" Бо вони герої";

"І без світла бачимо що росіяни то лайно. Аксіома";

"Всі працівники, які відбудовують енергопостачання країни – це янголи світла! Тепер так ми будемо їх називати";

"Через темряву у світло. Таке майбутнє України";

"Усе подолаємо, адже крок за кроком, ми перемагаємо";

"Шкода, що в цьому страждають ні в чому невинні люди".

Додамо, що вечірній знеструмлений Київ також показували журналісти 24 каналу після чергової масованої атаки, яка відбулась 23 листопада. Наразі столиця на шляху до повернення планових відключень. Але поки що в Києві частішають випадки аварій в електромережах через те, що містяни вмикають багато електроприладів одночасно, коли з'являється електроенергія.