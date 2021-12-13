У блакитній сукні: Дженніфер Лопес підтримала Бена Аффлека на прем'єрі фільму

Американська співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек вкотре з'явилися разом на прем'єрі фільму. Для світського виходу артистка приміряла ніжну сукню від ліванського дизайнера.

12 грудня у Лос-Анджелесі відбулась прем'єра фільму Джорджа Клуні "Ніжний бар". Виконавець головної ролі – Бен Аффлек не проігнорував важливу подію та з'явився на червоній доріжці.

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Коханого традиційно підтримала Дженніфер Лопес, яка позувала разом з актором. Закохані демонстрували теплі почуття та багато обіймалися.



Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото Getty Images

Образ Дженніфер Лопес

Знаменита виконавиця для чергового світського виходу обрала ніжний look. Вона позувала перед камерами у блакитній сукні довжини максі від ліванського дизайнера Elie Saab з напівпрозорою спідницею.

Фігуру співачки підкреслив блискучий пояс. Зірка доповнила образ елегантними деталями – білим клатчем від Tyler Ellis та сережками-підвісками.

Стилісти зібрали волосся Дженніфер Лопес у високий кінський хвіст, а візажисти підкреслили риси обличчя макіяжем з акцентом на очах.



Дженніфер Лопес / Фото Getty Images

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