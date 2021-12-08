Хоч Дженніфер Лопес і Бен Аффлек більше не приховують стосунки від публіки, папараці однаково ходять за ними по п'ятах. Днями закохану пару сфотографували в Лос-Анджелесі.

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Вихід Дженніфер Лопес і Бена Аффлека

Співачка та актор відвідали баскетбольний матч. Вони зайняли місця у першому ряді, де розмовляли, обіймалися і проявляли ніжні почуття. Знаменитості нагадали себе самих 18 років тому, адже й тоді вони любили ходити на спортивні заходи.

Для спільного виходу у світ Дженніфер Лопес обрала трендове вбрання. Вона постала у джинсовому костюмі від бренду Coach. Комплект складався з широких штанів та куртки, під яку зірка одягнула білий топ.

Артистка поєднала вбрання з чорними черевиками у ковбойському стилі на високих шпильках. Стильний образ доповнювали аксесуари – золотий браслет і сережки-кільця. Джей Ло розпустила волосся і зробила легкий макіяж на обличчі.



Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото Getty Images



Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото Getty Images

Зазначимо, нещодавно Бен Аффлек розповів, що не хоче ділитися з всіма деталями свого особистого життя. Водночас він зауважив, що його історія кохання з Дженніфер Лопес – дуже красива. Її актор хотів би колись продемонструвати на екранах, знявши романтичний фільм-комедію.