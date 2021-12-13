12 декабря в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Джорджа Клуни "Нежный бар". Исполнитель главной роли Бен Аффлек не проигнорировал важное событие и появился на красной дорожке.

Смотрите также В трендовом образе: Дженнифер Лопес появилась на публике с Беном Аффлеком

Любимого традиционно поддержала Дженнифер Лопес, которая позировала вместе с актером. Влюбленные демонстрировали теплые чувства и много обнимались.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото Getty Images

Образ Дженнифер Лопес

Известная исполнительница для очередного светского выхода выбрала нежный look. Она позировала перед камерами в голубом платье длины макси от ливанского дизайнера Elie Saab с полупрозрачной юбкой.

Фигуру певицы подчеркнул блестящий пояс. Звезда дополнила образ элегантными деталями – белым клатчем от Tyler Ellis и серьгами-подвесками.

Стилисты собрали волосы Дженнифер Лопес в высокий конский хвост, а визажисты подчеркнули черты лица макияжем с акцентом на глазах.

Дженнифер Лопес / Фото Getty Images

Официальные выходы звездной пары